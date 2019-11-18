أكد الدكتور نيتشك، مدير منظمة "Exit International" وهي منظمة غير ربحية تدافع عن تقنين القتل الرحيم، أنه على وشك الانتهاء من اختراع جهاز جديد يدعى "ساركو" (اختصار لكلمة التابوت) يستخدم غاز النيتروجين للتسبب في الموت.

جاء ذلك بعدما طور "نيتشك" في الماضي آلات يمكن للأفراد استخدامها لحقن أنفسهم بجرعات مميتة من الباربيتورات وفقًا لما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

ويقول نيتشك إن فكرة الاختراع جاءت في عام 2012 بسبب رؤيته لحالة الرجل البريطاني توني نيكلنسون، الذي عانى من متلازمة المنحبس (مرض يكون فيه الشخص في حالة استيقاظ ولكن غير قادر على التواصل الشفهي) نتيجة لسكتة دماغية حادة في عام 2005 تركته غير قادر على التحدث أو التحرك.

ويرى الدكتور أن نيكلينسون خاض معركة طويلة مع المرض ، ولم تنجح في نهاية المطاف، وفي محاولة للسماح لأطبائه قانونًا بمساعدة انتحاره، تواصل محاميه مع الدكتور "نيتسكه" ، الذي بدأ في التفكير في كيف يمكن للشخص الذي تقتصر تحركاته على الرؤية فقط أن يكون قادرًا على الانتحار دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين.

واختلف العلماء حول الدفاع أو مهاجمة نظرية الموت الرحيم فقد أعرب المعارضون عن قلقهم من إنشاء "آلة انتحارية"، التي طورها الدكتور فيليب نيتشك.

وقال الدكتور نيتشك لصحيفة الإندبندنت إنه "لا يجب أن يكون الموت شيء تخفيه في غرفة خلفية في مكان ما" حيث يهدف الجهاز الناتج إلى تزويد الناس بخيار إنهاء حياتهم سلميًا دون مساعدة بطريقة فعالة وكريمة.

ويعمل الجهاز عن طريق ملء كبسولة بالنيتروجين، والذي يحفز نقص الأكسجين لدى الشخص، بينما يؤكد الدكتور "نيتشك" بأن الموت يأتي بدون إزعاج، فإنه يقبل أنه لا تزال هناك معارضة لأساليبه جزئيًا لأسباب تاريخية.

بمجرد اكتمال عملية نقص الأكسجين، يمكن بعد ذلك فصل الكبسولة القابلة للتحلل الحيوي من قاعدة الماكينة لتكون بمثابة نعش الشخص المتوفى.

تم عرض تجربة الواقع الافتراضي "VR" لساركو في 14 أبريل في كنيسة ويستركرك في أمستردام لحضور جنازة إكسبو السنوية في المدينة، الأمر الذي أثار قلق إدارة الكنيسة حول كيفية استلام الجهاز.

وقال رئيس الكنيسة في ويستركرك أنه "لن ندعم الأشخاص أبدًا من خلال تقديم المعدات التي يروج لها الدكتور نيتشك، ونتساءل بجدية عما إذا كان ذلك يساهم في إجراء مناقشة شاملة ودقيقة حول مسألة الموت الرحيم."

ورد الدكتور نيتشك أن أعضاء مجلس الإدارة يعتقدون أيضا أن التكنولوجيا والتصميم المستقبلي ستجذب جمهورًا أصغر سنً، على الرغم من أن هذا ليس هو الهدف من التصميم، وقد أثبتت تجربة الواقع الافتراضي شعبية الجهاز مع الحاضرين في معرض الجنازة.

قال الدكتور نيتشك أن "الواقع الافتراضي يوفر وسيلة للناس لتجربة موتهم الظاهري، وقد بدا أن الناس مهتمون حقًا بهذه التجربة."

تميل طرق الانتحار المساعدة الحالية إلى الضغط على مفتاح أو الضغط على المكبس، لكن هذا النشاط مستحيل بالنسبة للعديد من الباحثين عن الانتحار بسبب العجز البدني.

كانت حالة السيد نيكلينسون تعني أن طريقته الوحيدة للتواصل كانت من خلال الحركات العينية. وقد سعى محاميه من التواصل مع الدكتور نيتشك الذي شاهدته صحيفة إندبندنت، لمعرفة ما إذا كان يمكن تشغيل الجهاز عن طريق الأوامر العينية.

وصرح نيتشك: "على الرغم من أنه ربما كان بحاجة إلى بعض المساعدة للوصول إلى الآلة، فإن الإجراء الفعلي الذي أدى إلى تدفق الغاز يمكن التحكم فيه بواسطة المريض نفسه غير القادر على الحراك".

وبموجب قانون المملكة المتحدة بحق إنهاء الحياة من خلال الانتحار المساعد، توفي نيكلينسون بعد أسبوع واحد فقط من انتهاء عملية بعد رفضه كافة الطعام والسوائل.

من المقرر بناء أول جهاز يعمل بكامل طاقته من ساركو في هولندا في وقت لاحق من هذا العام، قبل أن يتم شحنها إلى سويسرا حيث يكون الانتحار المساعد قانونيًا.