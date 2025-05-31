أحمد حسن يُفجر مفاجأة: إمام عاشور مهدد بالإيقاف

أكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهدد بالإيقاف.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «دي ام سي»: «إمام عاشور، مهدد بالإيقاف نظرًا لما بدر منه عقب مباراة الأهلي وفاركو في الجولة الأخيرة للدوري».

وأضاف: «كانت هناك مشادة بين إمام عاشور ورجال الأمن المتواجدين في استاد القاهرة، وحدثت تجاوزات من إمام، تجاه شركة الأمن».

وتابع: «شركة الأمن تقدمت ببلاغات ضد اللاعب، قد يكون هناك إيقاف لإمام عاشور، والإيقاف ممكن يكون عدد مباريات كبير، هذا ما سيحدث من لجنة المسابقات ورابطة الأندية».