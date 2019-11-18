احتفلت Vivo، شركة التقنيات العالمية الرائدة، بإطلاق علامتها التجارية في السوق المصري من خلال الإعلان عن إطلاق الهاتفين الذكيين S1 و V17 Pro، لأول مرة في السوق المصرية.

ويأتي دخول Vivo إلى السوق المصرية في إطار التزامها بإطلاق منتجات وخدمات مبتكرة في مجال الهواتف الذكية.

ويُعد المستهلك المصري هو أحدث إضافة إلى عائلة مستخدمي Vivo، والتي تضم أكثر من 300 مليون مستخدم نشط حول العالم يتمتعون بتقنيات الهواتف الذكية التي تقدمها الشركة، وفي هذا الإطار تواصل الشركة مهمتها في التوسع بالمنطقة حيث تتواجد حاليًا في أكثر من 30 سوقًا بما في ذلك المغرب، ونيجيريا وكينيا، والشرق الأوسط.

وقال جيت زو، رئيس شركة Vivo الشرق الأوسط: "يأتي إطلاقنا لهاتفي S1 و V17 Pro الذكيين في السوق المصري، انطلاقًا من تطلعنا للتوسع في محفظتنا المتنوعة من المنتجات بما يتيح للمستهلك المصري المزيد من الخيارات لاختيار ما يناسبه والاستمتاع بتجربة استثنائية من خلال ما تقدمه Vivo من هواتف ذكية، وفي إطار خطتنا التوسعية أيضاً، نهدف إلى التوسع في أكثر من 50 سوقًا حول العالم بحلول عام 2020".

من جانبه أكد كريم غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة KMG، أن الشركة اعتمدت استراتيجية على مدار مسيرتها من خلال سلسلة نجاحات الشراكة مع العديد من شركات التكنولوجيا العالمية؛ بهدف تقديم التقنيات التى يحتاج اليها السوق المصري والعمل على تنميته بصوره مستمرة بداية من تدريب الكوادر البشرية المحليه المتخصصة فى مجال التكنولوجيا، و هنا جاء ارتباطها بشراكة استراتيجية مع شركة فيفو العالمية للهواتف الذكية من خلال شراكة ناجحة قائمة علي التعاون بين الطرفين.