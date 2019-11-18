الشرطة البريطانية تعتقل 39 مهاجرا إيرانيا على متن 4 قوارب

اعتقلت ​الشرطة البريطانية​، 39 مهاجرًا ​إيران​يًا على متن 4 قوارب خلال محاولتهم عبور قناة "المانش" والدخول إلى ​بريطانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن جميع الأشخاص الـ 39 من المتواجدين على متن القوارب يحملون الجنسية الإيرانية.

في سياق متصل، ذكرت متحدثة باسم ​وزارة الداخلية​ البريطانية أن قوات الحدود تعاملت مع 4 حوادث يوم 17 نوفمبر بعد أن تم تحذيرهم من توجه قوارب صغيرة عبر القناة تتجه صوب المملكة المتحدة وتم ترحيل كافة الأشخاص إلى مدينة دوفر جنوب شرق انجلترا وخضعوا لفحوص طبية على الفور قبل لقائهم مع مسؤولي الهجرة.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، سجل المهاجرين الذين حاولو عبور قناة "المانش" رقما قياسيا خلال يوم واحد بلغ 86 شخصا.