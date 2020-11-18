 الشرطة البريطانية تضبط شخصا على صلة بتفجيرات عام 1974 - بوابة الشروق
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الشرطة البريطانية تضبط شخصا على صلة بتفجيرات عام 1974

الشرطة البريطانية - ارشيفية
الشرطة البريطانية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 5:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 نوفمبر 2020 - 5:56 م
ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل على صلة بمقتل 21 شخصًا، في تفجيرات استهدفت حانتين في عام 1974، في مدينة برمنجهام بوسط إنجلترا.

وقالت الشرطة في وست ميدلانز، إن قوات مكافحة الإرهاب اقتادت المتهم من منزله في بلفاست بأيرلندا الشمالية، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لاستجوابه.

ولقى 21 شخصًا حتفهم وأصيب 220 آخرين، بعد انفجارات وقعت في حانتي "ملبرن بوش" و"تافرن إن ذا تاون"، في 21 نوفمبر 1974.

وكانت مجموعة من الأيرلنديين تعرف باسم "برمنجهام سيكس" قد حكم عليها بالسجن مدى الحياة من 1975 بشأن التفجيرات، ولكن الإدانات سقطت عند الاستئناف في 1991، ما أدى إلى الإفراج عن الرجال.

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