مرشح الرئاسة اليساري في الإكوادور يتعهد بالانسحاب من اتفاق صندوق النقد

تعهد المرشح اليساري لانتخابات الرئاسة في الإكوادور أندريس أراوز والذي يحظى بدعم الرئيس السابق رافائيل كوريا بالانسحاب من اتفاق القرض البالغة قيمته 5ر6 مليار دولار مع صندوق النقد إذا فاز في انتخابات الرئاسة.

وقال أراوز في رسالة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "لن نخضع لنزوات بعض المصرفيين. لدينا خطة للسيادة الاقتصادية الوطنية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنه القول إن حكومته ستتراجع عن خطط شطب الوظائف في القطاع العام، مشيرة إلى أن أراوز يأتي دائما ضمن أقوى 3 مرشحين في انتخابات الرئاسة وفق استطلاعات الرأي العام، حيث يأتي غالبا خلف المرشح المحافظ جوليرمو لاسو.

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في إكوادور يوم7 فبراير المقبل، حيث سيتم حسمها من الجولة الأولى إذا حصل أحد المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات أو حصل على 40% على الأقل مع فارق لا يقل عن 10 نقاط مئوية عن أقرب منافسيه. وإذا لم يحقق أحد المرشحين أيا من الشرطين ستجرى جولة إعادة بين صاحبي أكبر عدد من الأصوات.