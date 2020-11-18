تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأربعاء، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة الصفيح العشوائية، بحي روض الفرج، شمال العاصمة، لهدم 348 عقارًا مهددة لحياة سكانها بالمنطقة العشوائية التي تبلغ مساحة 7,5 فدان.

وقال المحافظ، إنعملية الإزالة تستهدف تغيير حياة 1265 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع المحروسة (1) بحي السلام ثان، مشيرا إلى أن جميع الوحدات السكنية الجديدة مؤسسة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة، لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين، علاوة علي وجود وحدات صحية ومركز شباب ومدارس.

ولفت عبد العال، في بيان له، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات، مشيرًا إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات، لنقل منقولاتهم وامتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.



وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية، حيث وضعت خطة لتطوير تلك المناطق التي يتم إزالتها واستغلالها فى تقديم الخدمات التي تحتاجها كل منطقة، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.



ومن جانبة، قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، الدكتور حسام فوزي، إن الأجهزة التنفيذية بحي روض الفرج انتهت من حصر الأسر بمنطقة "عزبة الصفيح" تمهيدًا لازالتها حتي سطح الأرض، ونقل سكانها لوحدات سكنية آمنة.



وأضاف فوزي، لـ"الشروق"، أن المنطقة غير صالحة للمعيشة ويقطنها أعداد كبيرة من المواطنين، فضلًا علي أنها تصدر الجريمة والانحراف الأخلاقي والمجتمعي، لافتا إلى أن الحي حصر 348 عقار وبدأ في إزالتها لما تشكلها من خطر كبير علي قاطنيها، قائلًا: "لن يخرج أحداً من مسكن إلا بعد استلامه وحدة بديلة آمنة بحي السلام".



وأشار إلى أن حي روض الفرج حصر 1265 أسرة بمنطقة "عزبة الصفيح" منازلهم ذات خطورة داهمة، والذي تم نقلهم لحماية أرواحهم والارتقاء بأسرهم، ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات، موضحًا أنه تم نقل كافة المتعلقات والملابس الخاصة بهم بواسطة سيارات المحافظة إلي المناطق الحضرية الآمنة.



وأضاف أن سكان "عزبة الصفيح" تم نقلهم لمساكن المحروسة (1 و2) بحي السلام والنهضة التي جهزت لاستقبال قاطني المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة قبل بدأ الإزالة للمنطقة حتي سطح الأرض، مؤكدً أن الوحدات السكنية البديلة مجهزة علي أكمل وجه ومتكاملة من أجهزة كهربائية ومنزلية تتيح لسكانها حياة كريمة.



بدوره، قال رئيس حي روض الفرج، اللواء وليد عبد الحميد، إن عمليات الحصر تمت أمام مرئي ومسمع الجميع، وتمت بكل نزاهة ودقة دون تعرض أحدًا لظلم، موضحًا أن الحي كان يسعى لنقل سكان العزبة لمساكن حضارية خوفًا علي صحتهم من المساكن والعشش العشوائية غير الآمنة.



وأضاف عبد الحميد لـ"الشروق"، أنه كان يتواجد مكتب ميداني بموقع الحصر تيسيرًا على المواطنين من الذهاب إلى المبنى الإداري بمجمع الأحياء، فضلًا عن انعقاد لجنة الحصر يوميًا حتى ساعات متأخرة من الليل، وذلك لإنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية الحصر، وسط اجراءات أمنية واحترازية مشددة، تزامنا مع فيروس كورونا المستجد.