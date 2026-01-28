الجيش النيجيري ينقذ 11 شخصا مختطفا جنوب البلاد

أعلن الجيش النيجيري أنه أنقذ 11 شخصا كانوا مختطفين، وذلك خلال عملية جرت الليلة الماضية على طول طريق كادونا-أبوجا السريع.

وقال الجيش النيجيري، إن قوات من قاعدة "العمليات الأمامية" في قرية دوكا بولاية كادونا جنوب نيجيريا، رصدت المجموعة، باستخدام معدات مراقبة بعيدة المدى. وتحرك الجنود بعد أن شاهدوا المسلحين يرافقون أسراهم على طول ممر في الغابات، حسب موقع "أفريكا نيوز" الإخباري اليوم الأربعاء.

وكان الضحايا وهم 5 رجال و3 نساء و3 أطفال محتجزين لمدة 92 يوما، بعد أن تم خطفهم في أكتوبر من منطقة جادا مالام مامان بولاية كادونا.

ولا يزال الاختطاف مقابل الفدية يمثل تحديا أمنيا رئيسيا في نيجيريا، لاسيما على طول طريق كادونا-أبوجا السريع الرئيسي وهو رابط نقل حيوي بين العاصمة الاقتصادية والعاصمة الاتحادية للبلاد.