تزايد إقبال النساء على دراسة العلوم التقنية في ألمانيا

تتجه أعداد متزايدة من النساء إلى بدء الدراسة الجامعية في التخصصات العلمية والتقنية والرياضية والهندسية، المعروفة اختصارا باسم "ستيم" (STEM).

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، فإن النساء شكلن أكثر من ثلث الطلبة المستجدين في هذه التخصصات عام 2024 "36%"، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن، بعد أن كانت النسبة أقل بخمس نقاط مئوية قبل 10 أعوام.

وعلى المدى الطويل، تراجع العدد الإجمالي للملتحقين الجدد بتخصصات "ستيم" من الجنسين، ففي العام الدراسي 2024 بلغ عددهم نحو 318 ألفا و800 طالب وطالبة، أي أقل بنسبة 5% مقارنة بما كان عليه العدد قبل 10 أعوام، وكان من بينهم 113 ألفا و265 امرأة.

وبالمقارنة مع عام 2023، ارتفع عدد الملتحقين الجدد بتخصصات "ستيم" بنسبة 3%، وهي زيادة تفوق قليلا الارتفاع المسجل في إجمالي عدد الطلبة المستجدين في جميع التخصصات، الذي زاد بنسبة 2% ليصل إلى 823 ألفا و900 شخص.

وفي المقابل، لا يزال إقبال النساء محدودا على برامج التدريب المهني المرتبطة بتخصصات "ستيم". فمن بين 167 ألفا و700 متدرب في هذه المهن عام 2024، لم تتجاوز نسبة النساء 12%، بزيادة طفيفة قدرها نقطة مئوية واحدة مقارنة بعام 2014. وبحسب البيانات، يقل إقبال الفتيات بشكل ملحوظ على التدريب في المهن المتخصصة في الكهرباء والإلكرتونيات وهندسة المنشآت والسباكة والتدفئة والتكييفات.