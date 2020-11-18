القضاء الألماني يطالب بأقصى عقوبة لمنفذ هجوم المعبد اليهودي في هاله

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طالب الادعاء العام الألماني بأقصى عقوبة على شتيفان باليت المتهم بتنفيذ الهجوم على المعبد اليهودي في مدينة هاله.

وطالب الادعاء في مرافعته اليوم الأربعاء بسجن المتهم اليميني المتطرف مدى الحياة ووضعه قيد الاحتجاز الوقائي بعد ذلك بالإضافة إلى التأكيد على مدى الخطورة الخاصة لجريمته.

وقال الادعاء إنه ينبغي إدانة المتهم بتهم منها القتل والشروع في قتل وإثارة الفتنة ومحاولة الابتزاز باستخدام القوة، ووصف ممثل الادعاء في ختام مرافعته الجريمة بأنها "كابوس" وبأنها " واحد من أكثر الأعمال المعادية للسامية إثارة للاشمئزاز منذ الحرب العالمية الثانية".

كان باليت الألماني الجنسية/28 عاما/ قد اعترف خلال المحاكمة بأنه حاول في التاسع من أكتوبر العام الماضي قتل الـ51 شخصا الذين كانوا يحتفلون في معبد مدينة هاله بأقدس الأعياد اليهودية وهو يوم كيبور.

وعندما فشل في اقتحام الباب الضخم، أطلق النار على امرأة مارة فقتلها ثم قتل شابا في محل شاورمة وأصاب أشخاصا آخرين.

وبرر باليت، الذي تجري محاكمته منذ يوليو الماضي، جرائمه بنظريات مؤامرة معادية للسامية وعنصرية.