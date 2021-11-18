أستاذ أزهري: الأمير تشارلز سأل طلاب الأزهر عن مدى تقبلهم للديانات الأخرى

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن زيارة الأمير تشارلز أمير ويلز وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، إلى الجامع الأزهر، للقاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كانت رائعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ الزيارة تضمنت أيضا لقاء طلاب الأزهر.



وأوضح أنّ الأمير تشارلز سأل طلاب الأزهر عن مدى تقبلهم للديانات الأخرى وتسامحهم معها.



وأشار إلى أنّ طلاب الأزهر أكدوا أنهم منفتحون مع الأديان الأخرى ولديهم نقاط التقاء كثيرة.





