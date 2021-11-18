الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان يؤكدون أهمية مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم

أكدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أهمية مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في القرن الحادي والعشرين في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

وجاء ذلك، وفق ما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع نظيريها الكوري الجنوبي تشوي جونج كون والياباني موري تاكيو في واشنطن العاصمة.

وخلال الاجتماع، ناقش الدبلوماسيون فرص التعاون الثلاثي لمعالجة مجموعة من القضايا العالمية، بما في ذلك أزمة المناخ والأمن الصحي العالمي ومكافحة كورونا وضمان مرونة وأمن سلاسل التوريد الحيوية، وتأكيد التزامهم المشترك بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.

وأكدت شيرمان ونظيريها أهمية التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك من خلال الشراكات المتعددة الأطراف التي تعزز الرخاء والأمن والقيم المشتركة.

وأكد المسؤولون الثلاثة مجددًا مركزية الآسيان في بنية منطقة المحيطين الهندي والهادئ والدور الحاسم الذي تلعبه في ضمان الاستقرار والفرص الاقتصادية والالتزام المشترك بالحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.

ومن جانبها، سلطت شيرمان الضوء على التنسيق الوثيق بين واشنطن وطوكيو وسول للعمل من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وعزمهم على مواجهة التهديد الذي تشكله البرامج النووية وبرامج الصواريخ البالستية لكوريا الشمالية.