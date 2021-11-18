الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج ولد في 14 نوفمبر 1948 في قصر باكنجهام في لندن في عهد جده الملك جورج السادس وهو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية تبوأ تشارلز منصب الوريث الشرعي منذ عام 1952وهو أكبر وأقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا.

تعليمه

كان من عادات الطبقات الرفيعة في المجتمع البريطاني توظيف مربية للأطفال فكانت معلمته هي "كاثرين بيبلز" تشارلز وكلفت بمهمة تعليمه منذ أن كان في الخامسة من عمره وحتى بلغ الثامنة.

وفي عام 1955أعلن قصر باكنجهام عن التحاق الأمير تشارلز بالمدرسة بدلًا من الدراسة على يد معلم خاص فكان أول وريث للعرش يتلقى تعليمه في المدارس بدأ تشارلز الدراسة في مدرسة هيل هاوس في غرب لندن في 7 نوفمبر عام 1956

دراسته الجامعية

وهو أول وريث للعرش يحصل على شهادة جامعية، حيث خرق تشارلز التقليد الملكي عندما التحق بالجامعة بدلا من الالتحاق بالقوات المسلحة البريطانية.

في أكتوبر عام 1967 التحق بكلية الثالوث جامعة كامبريدج حيث درس علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) وعلم الآثار والتاريخ.

تخرج تشارلز من جامعة كامبريدج في 23 يونيو عام 1970، بعد حصولة شهادة بكالوريوس في الفنون وهو أول وريث للعرش يحصل على شهادة جامعية.

وفي 2 أغسطس عام 1975 حاز على شهادة ماستر في الفنون من جامعة كامبريدج هي رتبة أكاديمية وليست شهادة دراسات عليا

التحق تشارلز بقوة الدفاع الجوي بعد التدريب العسكري الملكي الذي تلقاه بناءً على طلب منه في سنته الثانية في الجامعة وقد سافر الأمير إلى كورنوال ليكمل تعليمه العسكري هناك كقائد طائرة حربية.

حياته العاطفية وزواجة

تزوج الأمير تشارلز من الأميرة ديانا أميرة ويلز عام 1981وقد اشتهرت الأميرة ديانا بأعمالها الخيرية في العديد من البلدان وجولاتها الخارجية وتعاطفها مع العديد من القضايا إلا أنهما انفصلا عام 1995 وكشف الأمير في أكثر من مناسبة أنه لم يكن مخلصًا لزوجته.

في عام 1997 تعرضت الأميرة ديانا لحادث اصطدام سيارة أودي بحياتها

و على الرغم من أن الأميرة ديانا في تلك الفترة لم تعد أميرة رسمية أي قانوناً العائلة الملكية غير مسؤولة عن تكاليف جنازتها إلا أن تشارلز أصر على أن تقام لها جنازة ملكية لكونها زوجته السابقة وأم ملك إنجلترا المستقبلي.

وقد أقيمت لها جنازة ملكية خاصة شارك فيها هو وولديه وشاهدها أكثر من ملياري شخص.

وفي 10 فبراير 2005 أعلن قصر كلارنس خطوبةالأمير تشارلز وكاميلا اللذان تزوجا في نفس العام وبالرغم من أن كاميلا تعتبر قانوناً أميرة ويلز إلا انها لا تستخدم إلا لقب دوقة كورنوال إلي الآن.