نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير شارع بيرم التونسي بالسيدة زينب

وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع بيرم التونسي بحي السيدة زينب.

جاء ذلك خلال تفقد نائب المحافظ، اليوم الخميس، شارع التونسي بحى السيدة زينب؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية، حيث إنه يعد ضمن الشوارع الرئيسية المهمة والذي يصل إلى شارع مجرى العيون.

وأكدت ضرورة دهان العقارات بطول شارع التونسي وتركيب ودهان البلدورات، بداية من كوبري أبو الريش وحتى شارع بيرم التونسي، مشددة على سرعة إنهاء تركيب الانترلوك وتنسيق وزراعة أحواض زرع بالورود ودهان السور أمام مستشفى بروك، ومتابعة وتكثيف أعمال النظافة العامة بالمكان وإزالة أي تراكمات أو مخلفات بالشوارع المحيطة، إلى جانب متابعة نظافة المدخل من شارع مجرى العيون، ورفع الرتش بجميع الشوارع المحيطة وسرعة الانتهاء من الأعمال خلال وقت وجيز.

وأكدت نائب المحافظ أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين من شأنها إضفاء طابع جمالي وحضاري، لافتة إلى ضرورة تعظيم الاستفادة الكاملة من الخطة الاستثمارية، لتنفيذ أفضل مقترح لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين ورفع مستوى الأداء بجميع الخدمات المقدمة بأحياء المنطقة الجنوبية.