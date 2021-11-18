أعلنت شركة روسنفت الروسية العملاقة للطاقة اليوم الأربعاء أنها بدأت التحرك من أجل زيادة حصتها في مصفاة ألمانية لتكرير النفط، وهو ما من شأنه أن يجعل منها صاحبة الأغلبية المطلقة في أسهمها.

وقالت الشركة في بيان إنها مارست حقها الاستباقي وسعت للاستحواذ على 5ر37 في المئة من أسهم شركة شل في مصفاة تابعة لشركة "بي سي كيه"، بولاية براندنبورج الألمانية.

ومن شأن الصفقة، التي لا تزال تنتظر موافقة الجهات الرقابية، أن تزيد حصة روسنفت في "بي سي كيه" من 17ر54 في المئة حاليا، إلى 67ر91 في المئة.

ورحب رئيس وزراء حكومة ولاية براندنبورج، ديتمار فويدكه، بالصفقة ووصفها بأنها "نبأ سار"، وقال "إنها تؤمن الموقع والكثير من الوظائف على المدى الطويل".

وبحسب الشركة، تقوم المصفاة التي تقع في مدينة شويدت، بالقرب من الحدود مع بولندا، بتكرير حوالي 12 مليون طن من النفط الخام سنويا.

وهذه المصفاة هي نقطة النهاية لخط أنابيب "الصداقة" القادم من روسيا، والذي تقول المصفاة إنه يوفر حوالي 25 في المئة من النفط الخام الذي تستهكله ألمانيا.

يشار إلى أن روسنفت هي أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا، ويشغل مستشار ألمانيا السابق جيرهارد شرودر منصب رئيس مجلس الإشراف بها.

ويأتي الإعلان عن الصفقة بعد يوم من تعليق الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا التصديق على تشغيل خط نورد ستريم 2 البحري لنقل الغاز من روسيا إلى البلاد.