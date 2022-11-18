أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستصدر، اعتبارا من اليوم، ما يعادل 41.9 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى أوروبا عبر أوكرانيا عبر محطة سودجا لضخ الغاز.

ونقلت وكالة تاس الروسية، اليوم الجمعة، عن ممثل الشركة قوله إن أوكرانيا رفضت طلب ضخ الغاز عبر سوخرانوفكا، مضيفا ان "غازبروم" تصدر الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا البالغة 41.9 مليون متر مكعب اعتبارا من 18 نوفمبر.

وكان قد ورد على الموقع الإلكتروني لمشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا (GTSOU) أن عبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية قد يبلغ حوالي 42.4 مليون متر مكعب في 18 نوفمبر.