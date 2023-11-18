تقرير: آمال التهدئة تنتكس في غزة المشتعلة التي لم يبق لأهلها سوى الهواء

قصفت إسرائيل منازل في شرق قطاع غزة ومسجدا ومركزا ثقافيا في جنوبه ورسمت قذائفها حزاما ناريا متواصلا في الشمال في صباح يوم جديد من حربها على القطاع اليوم السبت، فقتل وجرح العشرات وتلقت مساعي الهدنة - المتعثرة أصلا - ضربة أخرى بعد 43 يوما لم يذق خلالها القطاع المحاصر طعم الهدوء.

ومع إعلان إسرائيل أن جنوب قطاع غزة هو وجهتها المقبلة، استبقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ذلك بإعلانها مساء الجمعة قصف تل أبيب بالصواريخ ردا على ما وصفتها بالمجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وبينما دوت صافرات الإنذار كما هي العادة في تل أبيب إنذارا بالصواريخ المعادية التي لم يعلن أنها سببت أضرار أو إصابات، لم يحظ المدنيون في قطاع غزة بذات الميزة التحذيرية فقتلت صواريخ إسرائيل ومدفعيتها وجرحت عشرات آخرين منهم في طول القطاع وعرضه ليرتفع ليتجاوز عدد القتلى 12 ألفا بينهم خمسة آلاف طفل وأكثر من ثلاثة آلاف امرأة في 43 يوما فقط وعلى مساحة جغرافية لا تتجاوز 360 كيلومترا مربعا.

أضف إلى هؤلاء عددا يتجاوز 30 ألفا نجوا من الموت، لكن أسابيع الحرب الستة خلفت في كل منهم جرحا لا يتوفر له في القطاع علاج في ظل تعطل المستشفيات عن العمل إما لنفاد الوقود أو لحصارها من قبل قوات إسرائيلية.

أما الأحياء المنهكون الحالمون بوقف القتال في غزة، شمالها وجنوبها، فجاءهم النبأ من صحيفة إسرائيلية ذكرت أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أبلغت الوسطاء القطريين رفضها إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس يتم بموجبها إطلاق سراح 50 محتجزا إسرائيليا.

وقالت يديعوت أحرونوت أن إسرائيل تتمسك بعدم فصل العائلات المحتجزة في الأسر، وبإطلاق سراح جميع الأطفال والأمهات، في حين عرضت حماس إطلاق سراح 50 محتجزا دون تصنيف أو منح إسرائيل حرية اختيار الأسماء.

تقرير الصحيفة الذي لم تنفه حكومة نتنياهو أو تؤكده سبقه حديث مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس عن مفاوضات لإبرام صفقة لوقف إطلاق النار فى غزة مدتها خمسة أيام.

استفاض زاهر جبارين في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي في سرد تفاصيل الصفقة المحتملة، فأشار إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال في سجون الاحتلال. ولم يفت جبارين اتهام إسرائيل بأنها "السبب في تعثر الصفقة".

وقال "لا نية حقيقية لدي إسرائيل لإتمام صفقة قريبا" مشيرا إلى أن "قصف المشافي يعوق أي جهود للتفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن".

* إلى الجنوب

يترك العسكريون في إسرائيل لساستهم حديث السياسة، ليكملوا ما بدأوه في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي من حملة عسكرية شاملة من البر والبحر والجو على القطاع الساحلي الضيق بعد اجتياح عناصر القسام وحلفائها مدنا ومستوطنات ومعسكرات إسرائيلية في يوم بدأ بإطلاق ثلاثة آلاف صاروخ فلسطيني على إسرائيل وانتهى بنحو 250 من أبنائها أسرى داخل غزة. وبعد أسابيع التوغل البري الذي عزل شمال غزة، يعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ستدخل إلى جنوب قطاع غزة "في الوقت المناسب".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في مؤتمر صحفي إن الجيش الإسرائيلي "لديه أهداف واضحة جدا في الحرب"، مشيرا إلى أن الجيش عازم على التقدم إلى أي مكان توجد به حماس. وأضاف "سوف نتقدم أيضا في جنوب قطاع غزة في الوقت والمكان المناسب الذي نحدده".

كما نقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله إن تحقيق نصر كامل على حماس سيمنع الحروب لفترة طويلة مستقبلا. وأضاف غالانت أنه على الرغم من أن الحرب مع حماس صراع محلي إلا أن تداعيات هذه الحرب ستؤثر على منطقة الشرق الأوسط بكاملها، لافتا إلى أن " النصر الكامل في هذه الحرب سوف يمنع نشوب حروب مستقبلا لفترة طويلة".

حتى الآن، استعادت إسرائيل منهم مجندتين جثتين انتشلتا من قطاع غزة في ظروف لم يكشف عنها خلال اليومين الماضيين. وفيما يواصل زملاء المجندتين البحث عن أسرى باقين، ذكرت كتائب القسام أنها نقلت عددا من المحتجزين لتلقي العلاج في مراكز طبية بسبب خطورة وضعهم الصحي.

وأضافت كتائب القسام في بيان على تليغرام "ردا على كذب نتنياهو والناطق باسم جيشه حول وجود أسرى في المستشفيات.. لقد نقلنا عدداً منهم لمراكز الرعاية لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعهم الصحي وحفاظاً على حياتهم".

وتابع البيان أن هذا الأمر "حدث مؤخراً مع المحتجز آريه زالمن زدمانوفتش ... الذى تلقى الرعاية المكثفة وبعد تعافيه أُعيد لمكان احتجازه وتوفي بسبب نوبات الهلع جراء القصف المتكرر حول مكان احتجازه".

ميدانيا أيضا، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام إن الحركة تمكنوا من تدمير وإعطاب 62 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأيام الأربعة الماضية.

وأضاف المتحدث أن مقاتلي القسام تمكنوا "قبل ثلاثة أيام من قتل ما لا يقل عن تسعة جنود إسرائيليين في عمليتين منفصلتين".

وتابع قائلا إن عناصر من كتائب القسام دمروا أمس شقة سكنية تتحصن بها قوات إسرائيلية خاصة في بيت حانون بقطاع غزة ما أدى لمقتل وإصابة جميع من تحصن فيها.

وسخر أبو عبيدة مما يقوم به الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي وقال إن إسرائيل تبحث هناك عن سراب مما يدل على عجزها.

وأضاف أن ما يبحث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستشفى الشفاء "مثير للسخرية".

* بالأمس شهداء في جنين واليوم في نابلس وطوباس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار بمخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية اليوم السبت.

يأتي هذا بينما ذكر شهود لوكالة أنباء العالم العربي أن هناك قصفا إسرائيليا على نابلس، حيث انقطعت الكهرباء في محيط منطقة مستهدفة من المخيم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت مقر حركة فتح في المخيم، مشيرة إلى إلحاق أضرار كبيرة في المكان.

كان تلفزيون فلسطين ذكر في وقت سابق اليوم أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم بالضفة. وأظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون آليات عسكرية إسرائيلية تسير في شارع رئيسي بالمدينة رافعة أعلام إسرائيلية. ولم يتضح على الفور السبب وراء الاقتحام أو نتائجه.

غير بعيد في طوباس، قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد مواجهات واشتباكات مع مسلحين خلّفت أيضا ثلاثة جرحى، وفقا لمصدر طبي تحدث لوكالة أنباء العالم العربي.

في طوباس أيضا، أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية باتجاه طوباس حيث وصفت الاشتباكات الدائرة بالعنيفة.

وبعد ليلة دامية أخرى في جنين، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية مساء الجمعة أن مواجهات جديدة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية في بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء ما أدى لاندلاع مواجهات.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية في وقت لاحق أن الجيش يقوم بعملية قرب الخليل وجنين بالضفة لاعتقال أفراد يشتبه في تورطهم في أنشطة وصفتها "بالإرهابية"

* غزة على طاولة مجلس الأمن مرة أخرى

قالت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة اليوم السبت إنها دعت ومعها مالطا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع المقبل، في ضوء ما وصفتها بأنها "التطورات المقلقة للغاية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأثيرها الشديد على النساء والأطفال".

جلسة المجلس التي لم يعرف تاريخها بعد ستكون أحدث محاولة في الأمم المتحدة لوقف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة، والمستمر رغم تمرير مجلس الأمن قبل أيام مشروع قرار دعا إلى هدن إنسانية في غزة.

وقالت البعثة الإماراتية إنها طلبت من المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومن المديرة التنفيذية لليونيسف، تقديم إحاطات أمام المجلس.

توقع السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا أن يخرج الاتحاد الأوروبي بموقف موحد من وقف إطلاق نار إنساني فى غزة خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجيته يوم الاثنين المقبل.

في السياسة أيضا، يعتقد السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا أن الاتحاد الأوروبي قد يخرج بموقف موحد من وقف إطلاق نار إنساني فى غزة خلال اجتماع طارئ لوزراء خارجيته بعد غد الاثنين.

وقال الفرا لوكالة أنباء العالم العربي إن الاتحاد الأوروبي "يشهد تحركا أكثر من سريع الآن لوقف هذا العدوان لكن دون تصريح مباشر بهذا الشأن"، مشيرا إلى سفر رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى مصر اليوم السبت حيث تزور القاهرة ومن بعدها عمّان.

ويزور مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المنطقة حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى رام الله يوم الجمعة ودعا إسرائيل إلى "عدم الانسياق خلف الغضب" في الحرب.

وكشف الفرا أن فون دير لاين ستذهب إلى العريش في شمال سيناء المصرية "لترى حجم المساعدات الإنسانية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، وستستقبل في مطار العريش طائرتي الشحن، تحملان مواد إنسانية، معدات طبية".

يعتقد السفير الفلسطيني أن رئيسة المفوضية الأوروبية تهدف من وراء زيارتها لمصر والأردن إلى "الوقوف على حقيقة عرقلة إسرائيل لدخول المساعدات، بعد طلب من الدول العربية للمفوضية الأوروبية بالضغط على إسرائيل لوقف عرقله دخول هذه المساعدات الإنسانية لغزة".

* "لم يتبق لهم سوى الهواء"

وصف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري الوضع الصحي العام في غزة بأنه "في حالة مزرية"، وأشار إلى افتقاد أهلها لخمسة من مقومات الحياة الأساسية الستة.

وقال المنظري لوكالة أنباء العالم العربي "الوضع الصحي العام في غزة في حالة مزرية.. ليس فقط على مستوى المؤسسات الصحية"، مشيرا إلى نزوح 1.7 مليون شخص من سكان القطاع إلى الجنوب".

وأضاف "خمسة مقومات حياتية أساسية مفقودة في غزة من أصل ستة هى الماء والغذاء والدواء وكذلك العمل وأماكن الإيواء. لم يتبق لهم سوى الهواء.. وهذا مقلق جدا".

واعتبر أن دخول المساعدات إلى غزة "بطئ جدا".

لكن إن دخلت المساعدات بوتيرة أسرع، فلن تسعف عائلة فلسطينية في مدينة رفح محتها غارة إسرائيلية نهائيا من الوجود.

وذكر تلفزيون فلسطين أن عائلة الفرا وقوامها 32 شخصا معظمهم من النساء والأطفال قتلوا جميعا في غارتين إسرائيليتين في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي تسبب في إبادة أكثر من 55 عائلة ومحوها بالكامل من السجلات المدنية كما أن نحو 130 عائلة فقدت غالبية أفرادها.