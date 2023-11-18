روسيا ترسل 30 طن مساعدات إنسانية إلى العريش تمهيدا لنقلها قطاع غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، إرسال 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر؛ تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان: "تعتزم وزارة الطوارئ الروسية إيصال 30 طنا أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة، أن "الجسر الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية تم تنظيمه بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبتكليف من وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف".

وأشارت الوزارة، إلى أن طائرة طراز "إل-76" تحمل المساعدات أقلعت من مطار جروزني متوجهة إلى مطار العريش في مصر.

وتشمل المساعدات مراتب، ووسائد، وأغذية للأطفال، ومواد أخرى.

وكان خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، قد صرح أمس الجمعة لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ"، أن إجمالي طائرات المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش الدولى بلغت 136 طائرة من مختلف دول العالم، بحمولة وصلت لنحو 4700 طن مقدمة من 31 دولة، و14 منظمة دولية وعالمية وأممية.