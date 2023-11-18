وزير العمل الألماني يتعهد بالانتهاء من قانون الاتفاقيات الجماعية هذا العام

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يهدف وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل إلى تقديم تشريع لزيادة عدد العمال المحميين بموجب اتفاقيات العمل الجماعي قبل نهاية العام.

وقال هايل في براونشفايج أمام المؤتمر الوطني لجناح الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم "من واجبنا تعزيز الاتفاقات الجماعية في هذا البلد".

وأضاف هايل، وهو نفسه عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أعتزم طرح تشريع قبل نهاية هذا العام يضمن على الأقل منح عقود القطاع العام الاتحادي فقط للشركات في هذا البلد مع اتفاقيات جماعية".

وفي صفقة الائتلاف التي تم التوصل إليها في نوفمبر 2021، وافق الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال على أن العقود الاتحادية ستكون ملزمة باتفاقيات جماعية تمثيلية.

وتوقع اتحاد جمعيات أرباب العمل الألمان صعوبات قانونية، مستشهدا بقانون الاتحاد الأوروبي الذي يتطلب السماح للشركات غير الألمانية بالمنافسة على قدم المساواة في ألمانيا.

ويتوقع الاتحاد أيضا مشاكل بموجب القانون الألماني، الذي يضمن حرية الاختيار في عقود العمل. ولأصحاب العمل الحق في عدم الخضوع لاتفاقيات جماعية.