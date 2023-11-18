عقد اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي

عقد اليوم الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بهدف مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي الموقعة بين الطرفين.

وجاء ذلك التزاما بالمادة (22) منها، والتي تنص على عقد هذه اللجنة مرة واحدة على الأقل كل عام، لضمان مراقبة ورصد التنفيذ السليم للاتفاقية.

ترأس الجانب القطري في الاجتماع السيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، فيما ترأس الجانب الأوروبي سعادة السيد كارلوس بيرميجو أكوستا، رئيس وحدة شؤون الطيران في المفوضية الأوروبية.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، كان أبرزها، المنافسة العادلة بين شركات الطيران، وتطوير سوق النقل الجوي، والشفافية المالية لشركات الطيران وحقوق العمالة في قطاع الطيران، والبيئة المستدامة، وسبل الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية في قطاع الطيران