الجيزة: عودة المياه بصورتها الطبيعية تدريجيا للمناطق المتأثرة بحدائق الأهرام

أعلنت محافظة الجيزة، بدء ضخ المياه بصورتها الطبيعية بعد الانتهاء من إصلاح خط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام، لافتة إلى أنه المياه قد وصلت بشكل منتظم بمنطقتي أ ، ل، وسوف تصل تباعاً للمناطق المتأثرة.

وأكدت المحافظة، المتابعة الدورية علي مدار اليوم للتأكد من وصول المياه بالقطاع كاملا على أن يتم استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على الأرقام الآتية رقم طوارئ ١٢٥ وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام – 01016050453 .