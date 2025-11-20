رئيس الوزراء اليوناني يتعهد بتخصيص أكثر من ملياري يورو لدعم الدخل

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء إن الحكومة اليونانية ستخصص أكثر من ملياري يورو خلال الأشهر المقبلة لدعم الدخل والمساعدة في التغلب على أزمة تكلفة المعيشة، حسبما ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء قال لشبكة " إي ار تي" " الأولوية هي دعم الدخل المتاح. سوف نخصص أكثر من ملياري يورو خلال الأشهر المقبلة لدعم الدخل، إذا خصصنا أكثر من ذلك، سوف نعرض الاستقرار النقدي للخطر".

وأضاف أن الحكومة سوف تعطي الأولوية للشباب والأسر التي لديها أطفال، ولكن لم يوضح كيف سيتم دفع هذه المساعدة.

واعترف ميتسوتاكيس بأن الأسعار مرتفعة بصورة استثنائية في اليونان، قبل أن يضيف أن التضخم " يعد ظاهرة عالمية".