تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف المتغيرات المكانية، وموقف التعامل مع المخالفات التي رصدتها المنظومة بمختلف مراكز المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، موجهًا بسرعة مراجعة وتدقيق إحداثيات المتغيرات غير القانونية، والتحقق من موقفها القانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها دون تأخير.

وشدد المحافظ، خلال اجتماع عقده مع رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية، على ضرورة إحكام الرقابة لمنع البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة جديدة وإزالتها في المهد، مؤكدا عدم التهاون مع أي تقصير أو تراجع في معدلات الأداء، ومحاسبة المتقاعسين.

وحضر الاجتماع اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أسامة دياب، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد ثابت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وممثلو الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع تقرير منظومة المتغيرات المكانية، متضمناً أعداد المتغيرات التي تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وتوزيع المخالفات غير القانونية على مراكز المحافظة، والإجراءات المتخذة بشأنها، ومعدلات الإنجاز في التعامل مع الملفات المسجلة.

ووجه غنيم، بالتنسيق بين وحدة البنية المعلوماتية المكانية ورؤساء المراكز والمدن ومديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضي، لمراجعة إحداثيات كل متغير على حدة، والتأكد من موقفه القانوني والإجراءات التي اتُخذت حياله، بما يضمن دقة البيانات وسرعة التعامل مع المخالفات.

وشدد على سرعة الانتهاء من الرد على جميع المتغيرات غير القانونية، واستمرار أعمال الرصد والمتابعة الدورية، لمنع تكرار التعديات أو ظهور مخالفات جديدة، مع مضاعفة معدلات الإنجاز والانتهاء من الملفات وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة.

وأكد أن التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يمثل أولوية، للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون بمختلف مراكز وقرى المحافظة.