- إحلال وتجديد خط صرف صحي بمنطقة السوق التجاري القديم بشرم الشيخ

قالت الدكتورة حنان عمر، نائبة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جارٍ إقامة خزان سعة 5 آلاف متر مكعب يومي لزيادة سعة الخزان وتوزيع المياه بمنطقة حي النور، ضمن مشروع توسيع محطة التحلية الجديدة للاستفادة من كامل طاقتها الإنتاجية التي تبلغ 30 ألف متر مكعب يومي، وتغذية بعض المناطق المحرومة بشرم الشيخ.

وأوضحت حنان، في تصريح اليوم، أن الشركة تواصل تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة خدماتها بمدينة شرم الشيخ، من خلال تدعيم وربط شبكات المياه بالمناطق الحيوية، ومن بينها مشروع إحلال وتجديد قطاع خط مياه رئيسي بمنطقة نزلة الميناء وشرم المياه، وفقا للمخططات المعتمدة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة الشبكة وزيادة الاعتمادية التشغيلية، بما يسهم في تحسين توزيع الضغوط وضمان استمرارية إمدادات المياه بصورة مستقرة وآمنة لمنطقة الميناء وشرم المياه.

وأضافت أنه جارٍ إحلال وتجديد خط صرف صحي بمنطقة السوق التجاري القديم، بداية من مدخل السوق لمسافة 2 كيلومتر، منوهة إلى أن هذا الخط قديم جرى إنشائه منذ أكثر من 30 عاما من الزهر ومتهالك، وجارٍ استبداله بخط بولي 400 ملليمتر من الحديد، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لشركة مياه جنوب سيناء الهادفة إلى تطوير الشبكات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والسياحية بالمدينة، ويتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز جودة البنية التحتية بالمدينة باعتبارها وجهة سياحية عالمية.