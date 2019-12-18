مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يشيد بالتعاون مع المغرب ويصفه بالإيجابي

أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بالتعاون القائم بين وكالة الأمم المتحدة للاجئين والمغرب، ووصفه بـ"الإيجابي جدا".

وأبرزت وسائل إعلام مغربية صباح اليوم الأربعاء، تصريحات غراندي، خلال ندوة صحفية بجنيف عقدت على هامش المنتدى العالمي الأول للاجئين، حيث قال "طلبات اللجوء إلى المملكة ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.. نحن عملنا بشكل جيد مع الحكومة المغربية في جميع الجوانب المتعلقة بهؤلاء اللاجئين، وبالتالي التعاون كان إيجابيا جدا" .

شارك في هذه الندوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.. وينظم المنتدى العالمي الأول للاجئين بمبادرة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسويسرا، وبتعاون مع ألمانيا وكوستاريكا وإثيوبيا وباكستان وتركيا.

وانطلق المنتدى العالمي للاجئين في جنيف أمس، وهو أول اجتماع عالمي حول محنة النازحين، ويهدف إلى مناقشة أفضل الممارسات التي يمكن أن تؤثر على الصعيد العالمي فضلا عن آليات للتنسيق الأفضل بين منظمات الإغاثة وبلورة مقاربات جديدة والتزامات طويلة المدى من الدول المانحة من أجل مساعدة اللاجئين والمجتمعات التي يعيشون فيها.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد نزح نحو 71 مليون شخص قسراً هربًا من الحرب والعنف والاضطهاد بحلول نهاية 2018، بينهم قرابة 26 مليونًا عبروا الحدود كلاجئين.