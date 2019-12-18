قال ستيني هوير، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، إن المجلس سيصوت اليوم الأربعاء، على مادتين من مواد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقصير، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وكان المشرعون الأمريكيون قد اجتمعوا أمس الثلاثاء لتحديد قواعد النقاش والتصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب، المقرر هذا الأسبوع داخل مجلس النواب.

وتحدد لجنة القواعد بالمجلس الإطار القانون للتصويت، بما في ذلك طول مدة المرافعات. وبناء على النتيجة، يمكن إجراء تصويت كامل من كل أعضاء المجلس يومي الأربعاء أو الخميس.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مساء الثلاثاء، إن أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعا اليوم الأربعاء، لبدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وحثت بيلوسي، التي وصفت المساءلة بـ "واحدة من أكثر الصلاحيات الرسمية التي منحها لنا الدستور"، جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب على الحضور.

وقالت بيلوسي في رسالة: "للأسف الشديد، أوضحت الحقائق أن الرئيس أساء استخدام سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأنه عرقل الكونجرس حيث طالب بأن يكون فوق المساءلة ، وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي".

وأضافت: "في أمريكا، لا أحد فوق القانون".