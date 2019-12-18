الرئيس الصيني يصل ماكاو وسط إجراءات أمنية مشددة

وصل الرئيس الصيني شي جينبينج، إلى المستعمرة البرتغالية السابقة، ماكاو، اليوم الأربعاء في زيارة تستمر 3 أيام لإحياء الذكرى الـ20 على عودة المدينة التي تتمتع بالحكم شبه الذاتي للصين.

وهناك إجراءات أمنية مشددة منذ أمس الثلاثاء في عاصمة القمار في جنوب الصين الشهيرة بالملاهي الليلية وأندية القمار.

وأوقفت السلطات خدمة السكك الحديدية في المدينة وشددت الفحص الأمني الحدودي للمسافرين القادمين بالسيارات أو بالعبارات من هونج كونج حيث أغضبت الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية العنيفة في بعض الأوقات القيادة في بكين.

وستشمل الفعاليات أداء بعض المسؤولين اليمين الدستورية وكذلك تنصيب إدارة جديدة بقيادة هو إيات-سينج، وهو الرئيس السابق للهيئة التشريعية بالمدينة.

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي أيضا عن أنه يمكن أن يتم تغيير مواعيد الرحلات الجوية الدولية إلى مطار ماكاو الدولي لإفساح مجال لأنشطة أو برامج على صلة بالاحتفالات.

وأنشأ المكتب مركزا صحفيا لتغطية الفعاليات رغم أنه جرى احتجاز صحفي يعمل لصالح صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الناطقة بالإنجليزية التي تصدر في هونج كونج، وكذلك تم استجوابه وجرى منع دخوله إلى إحدى صالات العبارات في ماكاو أمس الثلاثاء لأسباب أمنية، بحسب الصحيفة.

ويمكن للمدينة أن تتوقع حصولها على حوافز مالية ترمي إلى تنويع اقتصادها المعتمد حاليا على القمار وهو ما يرى المسؤولون أنه مكافأة لبقائها خالية من التظاهرات.

وكلفت بكين الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، التي التقت شي أمس الأول الاثنين بالتوصل إلى نهاية سريعة للتظاهرات.