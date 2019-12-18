اندونيسيا تطلق 11 من حيوانات إنسان الغاب في البرية

أطلق دعاة الحفاظ على الحياة البرية في إندونيسيا 11 من حيوانات إنسان الغاب "أورانجوتان" مهدداً بخطر الإنقراض في موطنهم الطبيعي في غابة بوسط كاليمانتان بعد عملية طويلة من إعادة التأهيل.

وقالت مؤسسة "بورنيو أورانجوتان سيرفيفال" في بيان لها اليوم الأربعاء إن عملية إطلاق هذه الحيوانات تعتبر الأخيرة هذا العام، حيث قامت المؤسسة بإطلاق 462 من الأورانجوتان في بيئتها الطبيعية في الغابات في كاليمانتان الوسطى والشرقية منذ عام 2012.

وتمت عمليات إطلاق الأورانجوتان في رحلتين يومي الجمعة والأحد. ونُقلت القردة في أقفاص إلى نقطة الإطلاق في حديقة بوكيت باكا بوكيت رايا الوطنية، حيث استغرقت الرحلة يوما واحدا للوصول باستخدام وسائل نقل برية ونهرية من مركز إعادة تأهيل نيارو منتنج أورانجوتان في وسط كاليمانتان.

وأُعيد ثلاثة من الأورانجوتان - أنثى بالغة وأم ورضيعها- من تايلاند في عامي 2008 و 2016. واثنين من القردة الكبيرة.