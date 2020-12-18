كيف تجعل الحيوانات تشعر بالدفء خلال برودة الطقس؟

يفضل معظم الناس التواجد في المنزل بدلاً من الخارج، خاصة عند اقتراب فصل الشتاء، حيث ينطبق نفس الشيء في كثير من الأحيان على الحيوانات، لذلك نشر موقع "أوف ذا جرايد نيوز" مجموعة من الطرق الفعالة لإبقاء الماشية دافئة خلال برد الشتاء.



*تجنب قص الشعر عن قصد

يجب الحرص علي تجنب قص وتقليم الفراء أو الشعر عند اقتراب الطقس البارد، وذلك لأن هذا يمكن أن يسبب إجهاد الحيوان وينتقص من الطاقة التي يستخدمها للبقاء دافئًا وصحيًا.



*توفير الفراش الجاف والنظيف

تختلف طريقة تنظيف الحيوانات حسب نوعية الحيوانات التي يتم تربيتها، لذلك يوجد حيوانات يجب تنظيف نفاياتها كل يوم، والاخري تحتاج إلي التنظيف كل يومين، وذلك قبل وضع نشارة جديدة أو القش، وعلى العكس من ذلك فإن روث بعض الماشية مثل الماعز والأغنام صغير وجاف بدرجة كافية بحيث يمكن السماح له بالتراكم خلال فصل الشتاء، حيث ينتج عن هذا فراش سميك يساهم في راحة الحيوانات.



*زيادة تناول البروتين

يجب الحرص علي زيادة تناول البروتين للحيوانات، خاصة الماعز والماشية، حيث يمكن القيام بذلك عن طريق التبديل إلى نسبة أعلى من الحبوب، أو إضافة رداء علوي من عشب البحر، ويمكن أيضًا تغذية الحيوانات النهمة مثل الخنازير والدواجن بدهون اللحوم أيضًا.



*السماح بالمعيشة الجماعية

كثيرا ما تتجمع الحيوانات معًا للدفء، وذلك عن طريق التحاضن في التبن، أو حتى التحرك بالقرب من بعضهما البعض، حيث يساعد ذلك على توليد حرارة الجسم والاحتفاظ بها، ولكن في بعض الأحيان تحتاج الحيوانات الموجودة داخل القطيع إلى الانقسام لأسباب إدارية، ولكنهم جميعًا يحتاجون إلى رفيق واحد أو اثنين على الأقل أثناء الظروف شديدة البرودة.



* استخدام ستارة بلاستيكية للماشية في المداخل

تعتبر هذه الشرائط المصنوعة من البلاستيك الثقيل المشتراة من كتالوجات المعدات الزراعية حواجز فعالة لسوء الأحوال الجوية، ولكن يجب الحرص علي أنها تكون تسمح للحيوانات بالتحرك بحرية للداخل وللخارج، وتوفر التهوية في الداخل، وتحد من تساقط الثلوج في الخارج، وتجذب حرارة الشمس في الأيام الباردة الصافية، وتساعد في الاحتفاظ بالدفء الداخلي.





