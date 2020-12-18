جونسون: مباحثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي في وضع خطير

قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن الأخير أكد لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن مباحثات التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي باتت الآن "في وضع خطير".

وقال في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء إن جونسون أبلغ فون دير لاين أن "الوقت قصير للغاية، وأن المرجح للغاية الآن فيما يبدو ألا يتم التوصل لاتفاق، ما لم يتغير موقف الاتحاد الأوروبي بشكل كبير".

ووفقا للمتحدث، قال جونسون إن بريطانيا تبذل كل جهد للوفاء بطلبات الاتحاد الأوروبي المعقولة على أساس نزيه، وأنه على الرغم من تقلص الخلافات، لا تزال مجالات أساسية "صعبة".

وجدد رئيس الوزراء البريطاني تأكيده أنه لم يتبق سوى وقت ضئيل.

وأضاف جونسون أنه ما لم يكن بالإمكان التوصل لاتفاق، ستظل بريطانيا والاتحاد الأوروبي أصدقاء، حيث ستتعامل لندن مع التكتل وفقا لشروط على نمط الاتفاق الأوروبي الأسترالي.