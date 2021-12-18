المشرف على الكرة بالمقاولون : نستعد للزمالك بشكل مختلف

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أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب على أن فريقه يستعد بكل جدية لمواجهة الزمالك في الدوري المحلي.

وقال عادل في تصريحات لقناة أون سبورت :" الفريق يستعد بشكل جيد للمباراة .. الجهاز الفني خاض مع الفريق معسكر داخل القاهرة لمدة أسبوع من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك".

وأضاف :" نركز بشكل كبير على مواجهة الزمالك لعدة أسباب .. بالطبع مباراة الأهلي والزمالك تكون فرصة لكل اللاعبين من أجل تقديم أنفسهم بشكل جيد .. لذا الجميع جاهز لتقديم أفضل ما لديه في المباراة".

وأوضح عادل أن الفريق كامل العدد ولا توجد إصابات مؤثرة في الفريق قبل مواجهة الزمالك.

وتطرق عادل للحديث حول إقامة منافسات كأس الأمم الإفريقية في موعدها أو تأجيلها قائلًا :" البطولة لن تقام .. أوروبا تتحكم في الكرة العالمية وهو أمر غير مقبول".