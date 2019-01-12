حي المعادي: إزالة الإعلانات المخالفة بشارع كورنيش النيل

شن اللواء أحمد جودة رئيس حي المعادي، جنوب محافظة القاهرة، حملة بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات، لرفع حواجز حديدية بميدان العرب، مؤكدًا استمرار الحملات ضد المخالفين، لرفع كفاءة الشوارع والميادين.

وأضاف جودة، اليوم الأحد، أن الحملة أسفرت عن رفع الحواجز الحديدية بشارع ١٠٥، وإزالة الإعلانات المخالفة بشارع كورنيش النيل، مؤكدًَا استمرار حملات النظافة بكورنيش النيل وميدان الجوت شوت بقطاع الحى.

وأكد رئيس حي المعادي، رفع كفاءة النظافة ورفع مخلفات القمامة وتجريد الأتربة بشوارع نيركو و٢١٦ ومطلع كوبرى حسب الله الكفراوى، مشيرًا إلى استكمال أعمال النظافة وتجريد الأتربة بميدان العرب وشارع النادى الجديد.