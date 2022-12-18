منتخب الجزائر يتعادل مع السنغال وديا استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا للمحليين

فرض المنتخب الجزائري التعادل 2/2 على مضيفه المنتخب السنغالي في المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب 19 مايو 1956" بمدينة عنابة شرقي البلاد، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر من 13 يناير إلى الرابع من فبراير 2023.

سجل أحمد قندوسي، وأيمن محيوص، لمنتخب الجزائر في الدقيقتين 27، و61 على التوالي.

بينما بصم كوتي وندياي، على هدفي السنغال في الدقيقتين 12 و48 على الترتيب.

كان المنتخب الجزائري تعادل سلبيا مع مضيفه منتخب موريتانيا في مباراة ودية على نفس الملعب الأربعاء الماضي.

يذكر أن القرعة أوقعت الجزائر في المجموعة الأولى رفقة ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق. بينما تلعب السنغال في المجموعة الثانية إلى جنب كوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية وأوغندا، فيما تتنافس موريتانيا مع مالي وأنغولا في المجموعة الرابعة.