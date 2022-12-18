الناطق باسم الجيش الأوغندي: نتعاون مع جيراننا لحفظ الأمن والاستقرار في شرق الكونغو

قال البريجادير جنرال فيليكس اوليجى الناطق باسم القوات المسلحة فى أوغندا، إن بلاده تعمل على حفظ الأمن والاستقرار فى الكونغو الديمقراطية وتحرص على التعاون مع دول الجوار الشقيفة فى تحقيق هذا الهدف.

وأشار فى مقابلة تليفزيونية إلى أن أوغندا قد وافقت الشهر الماضى على الانضمام الى كينيا فى إرسال قوات الى جمهورية الكونغو الديمقراطية لحفظ الأمن والاستقرار وأنها قد أتمت عملية إرسال القوات الى مهامها المحددة فى الكونغو.

وكشف المسئول العسكرى الاوغندى عن أن قوات تلك القوات هو ألف جندى من جنود النخبة الأوغندية عالية التدريب على أعمال مكافحة الإرهاب وأنها ستعمل ضمن تشكيلات ما يسمى بقوات شرق إفريقيا المتحدة التى تتولى مهام حفظ الأمن فى شرق الكونغو، وأشار إلى أن استقرار شرق إفريقيا مرهون باستقرار وسلامة أراضى الكونغو الديمقراطية التى تسعى جماعة 23 مارس الانفصالية إلى زعزعته.