تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع منتخبي فرنسا والأرجنتين، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

ويحتضن ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد، المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، والتي ستنطلق في الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب الأرجنتين إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وبعد غياب دام 36 عامًا، منذ آخر تتويج له في مونديال المكسيك 1986.

فيما تريد كتيبة المدرب ديديه ديشامب إحراز لقب كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ، والثانية على التوالي، بعد تتويج المنتخب الفرنسي باللقب في مونديال 2018 بروسيا.

ومن المتوقع أن يبدأ ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ماركوس أكونيا

خط الوسط: إنزو فرنانديز، ماك أليستر، رودريجو دي بول

الهجوم: جوليان ألفاريز، ليونيل ميسي، دى ماريا.

فيما قد يعتمد ديشامب على التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: جول كوندي، رافائيل فاران، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تشواميني، رابيو، جريزمان

الهجوم: كيليان مبابي، أوليفيه جيرو، ديمبيلى.