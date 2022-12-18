مقتل 4 من رجال الشرطة على الأقل في هجوم بشمال غرب باكستان

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لقى ما لا يقل عن أربعة من رجال الشرطة حتفهم، وأصيب آخرون في هجوم على مركز شرطة مدينة لاكي ماروات في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الارهابيين شنوا هجوما مسلحا على مركز الشرطة من جانبين. ووقع تبادل إطلاق نار بين الشرطة والمهاجرين أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة آخرين.

وقد فر المهاجمون بعد الهجوم، وبدأت الشرطة عملية بحث عنهم.

ويشار إلى أن الوضع الأمني في خيبر بختونخوا يسوء خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك في ظل ارتفاع ملحوظ في التهديدات والهجمات على القوات الأمنية بالإضافة إلى الشخصيات السياسية البارزة.