ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الاثنين، القبض على سائق لقيامه بإشعال النيران في زوجته بنطاق مركز ومدينة منيا القمح؛ وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول "عبير.م"، 30 عامًا، ربة منزل، مقيمة نطاق مركز منيا القمح، مصابة بحروق بالوجه واليدين.

وتبين من التحريات الأولية وبسؤال المجني عليها اتهمت زوجها سائق مركبة "توك توك" بالتعدي عليها وسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النيران بها بسبب خلافات زوجية.

وجرى القبض على الزوج المشكو في حقه، والتحفظ عليه لإحالته للنيابة العامة، وتحويل المجني عليها إلى مستشفى ههيا للحروق، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة الزوجة المصابة.