الأونروا: عدد الضحايا من الأطفال والنساء خلال 40 يوما في غزة يفوق عدد القتلى في حرب أوكرانيا

صرح مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، بأن عدد الشهداء من الأطفال والنساء في غزة خلال 40 يوما يفوق عدد المدنيين الضحايا في النزاع الأوكراني.

وأضاف لازاريني، في مقابلة مع شبكة "الجزيرة" القطرية: "بكل المقاييس، الوضع في غزة غير مسبوق وصاعق"، وأشار إلى أن "عدد الشهداء من المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق".

وأكد مفوض عام الوكالة أن "عدد الشهداء من الأطفال والنساء في غزة خلال 40 يوما يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا"، التي اندلعت منذ نحو 22 شهرا.

ويوم الجمعة الماضي، كشفت وزارة الصحة بغزة، أنه استشهد 8 آلاف طفل و6200 امرأة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

وقال لازاريني إن "مستوى الدمار في غزة غير مسبوق أيضا، حيث أن 60 بالمئة من البنية التحتية مدمرة"، وأضاف "90% من سكان غزة أصبحوا نازحين".

وفي وقت سابق، أعلنت "الأونروا" ارتفاع عدد شهداء موظفيها في قطاع غزة إلى 135 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي 21 نوفمبر الماضي، قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، في بيان، إن ما لا يقل عن 10 آلاف مدني، بينهم أكثر من 560 طفلا، قتلوا منذ شنت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.