وزارة الصحة التابعة لحماس: استشهاد 110 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على جباليا

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، اليوم الاثنين، مقتل 110 أشخاص على الأقل في غارات جوية إسرائيلية على جباليا شمالي القطاع الساحلي المحاصر.



وقال متحدث باسم الوزارة، إن هناك العديد من المنازل السكنية في جباليا – حيث يوجد مخيم مترامي الأطراف للاجئين - تضررت بسبب الغارات، مضيفا أنه من المتوقع أن يتعرض المزيد من الضحايا للدفن تحت الأنقاض.



ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بصورة مستقلة.



وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد دُمر "مستشفى كمال عدوان" في جباليا بغزة بصورة شبه كاملة، في ظل أعمال القتال.



من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) مساء أمس الأحد، إن هناك ما لا يقل عن ثمانية من المرضى، من بينهم طفل (9 أعوام)، لقوا حتفهم بسبب نقص الرعاية الطبية اللازمة.



جدير بالذكر أن إسرائيل شنت غزوا بريا على غزة عقب الهجوم الشامل الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وخطف نحو 240 آخرين.



كما استشهد ما يقرب من 19 ألف فلسطيني حتى الآن في القصف الإسرائيلي الانتقامي لقطاع غزة والعملية البرية.