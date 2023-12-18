جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أربعة من جنوده خلال القتال في قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم البري ضد حركة حماس في القطاع إلى 126 قتيلا.

ونقلت صحيفة تايمز اوف إسرائيل عن الجيش القول إن جنديا ثالثا أصيب بإصابات خطيرة .

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد زعم أمس الأحد أنه اكتشف "أكبر نفق لحماس" في غزة، يمتد بطول أربعة كيلومترات (حوالي 5ر2 ميل).

ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن النفق، الذي تم تأمينه "قبل بضعة أسابيع" ولكن تم الكشف عنه للرأي العام اليوم الأحد، واسع بما يكفي لقيادة عربة كبيرة من خلاله، ويصل عمقه إلى 50 مترا (نحو 160 قدما) تحت الأرض ومجهز بنظم لتوفير الكهرباء والتهوية والاتصالات، حسب ادعائه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن النفق هو جزء من "البنية التحتية الاستراتيجية" لحماس وسيتم تدميره.