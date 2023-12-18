رئيس الوزراء الفلسطيني يجدد مطالبته بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

جدد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإنهاء الاجتياحات في الضفة الغربية.

وقال في جلسة للحكومة: "ما نريده الآن وقف الحرب والعدوان والقتل، والاجتياحات في غزة والضفة، في غزة الوقت من دم، وفي غزة الوقت من جوع، وهدم ودمار، أوقفوا الحرب الآن، هذا الاحتلال يجب أن ينتهي، ومطلوب من العالم والأمم المتحدة وضع برنامج زمني ينهي الاحتلال، وعذابات شعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين".

وأكد على ضرورة وقف العدوان، واجتياحات المسجد الأقصى، والمدن، والمخيمات، والقرى، ووقف الاستعمار وإرهاب المستعمرين.

في سياق آخر، أوضح أن العمل جار مع الجهات الدولية من أجل استرداد أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل، وقال: "نؤكد أننا لن نتنازل عن حقوقنا لا في أرضنا، ولا في مالنا".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم الـ 73 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع شن أحزمة نارية وارتكاب مجازر ضد المدنيين، في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 في المائة من السكان.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 34 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة، بينهم 3 نساء وأسير محرر.