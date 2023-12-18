أسامة ربيع عن مقترح تشكيل قوة دولية لحماية الملاحة: خطة مماثلة نُفذت مسبقا ضد القرصنة

علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على المقترحات التي يتم بحثها لتشكيل قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن هذه الفكرة (التي تبحثها بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما) كانت قد نفذت ضد عمليات القرصنة التي كانت تُرتكب أمام سواحل الصومال.

وأضاف أنه خلال هذه العمليات التي كانت سائدة خلال 2009 و2010، تشكلت قوة دولية لحماية القوافل أثناء عبورها من مضيق باب المندب. وأشار ربيع، إلى أن حركة الملاحة منتظمة بالقناة في ظل التوترات القائمة بالمنطقة.

وعن إمكانية طرح وسائل لجذب السفن إلى قناة السويس، أكّد الجاهزية الكاملة للعديد من السينايوهات، لكن لن يتم الإعلان لحين إتضاح مآلات الوضع الراهن.

وأمس الأحد، أكّد رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، و أن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاءالصالح.

وأفاد ربيع، بتحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من ١٩ نوفمبر وحتى (أمس)، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.