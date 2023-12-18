سفير مصر بإيطاليا: تلقيت مئات الرسائل والاتصالات من الجالية لإيصال تهنئتهم للرئيس السيسي

وجه السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»، خلال تغطيتها لإعلان فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية، اليوم الاثنين، قال راضي إنه مُكلف من الجالية المصرية بإيطاليا بإيصال تهنئتهم للرئيس السيسي.

وأضاف أنّه تلقى مئات الرسائل والاتصالات من أعضاء الجالية لإيصال تهنئتهم للرئيس السيسي على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وتابع: «نهنئ الرئيس السيسي القائد والقدوة والمُعلِّم، وإن شاء الله القادم أفضل وتشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار والسلام والتطور».

وفاز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة، بعدما حصل على 89.6% من نسبة التصويت في الانتخابات التي أجريت مؤخرا، بواقع حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا حسبما أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي.

وحصل المرشح حازم عمر حصل على مليون و986 ألفا و352 صوتًا، بنسبة 4.5%، ثم المرشح فريد زهران على مليون و776 و952 صوتًا بنسبة 4%، في حين حصل المرشح عبدالسند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات بنسبة 1.9%.

وشارك في التصويت بالانتخابات، 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا بنسبة حضور تبلغ 66.8%.