أوكرانيا: القوات الكورية الشمالية تتكبد خسائر فادحة في كورسك

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قال جهاز الاستخبارات الداخلية الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن قوات كوريا الشمالية التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي لاستعادة منطقة كورسك التي تحتلها أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة.

وأفاد جهاز الاستخبارات الداخلية الأوكراني "إس بي يو" ، استنادا إلى محادثات هاتفية تم التنصت عليها، بأنه جرى نقل أكثر من 200 كوري شمالي مصاب إلى مستشفى بالقرب من موسكو في غضون بضعة أيام.

وأضاف الجهاز بأن هناك شكاوى من أن الجنود الكوريين الشماليين يتلقون معاملة تفضيلية في المستشفى.

ولم يتسن التحقق من صحة معلومات جهاز الاستخبارات الداخلية الأوكراني من جانب مصادر مستقلة.





