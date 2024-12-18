افتتح معرض "آدم حنين.. سنوات باريس" بالقاعة الغربية مساء أمس الثلاثاء، بمركز المؤتمرات بمكتبة الأسكندرية، وذلك بحضور د. محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، وجمال حسني مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بالمكتبة، ود.عصام درويش رئيس مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي.

ويقام المعرض في إطار احتفال كل من مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، ومكتبة الإسكندرية بمرور 10 سنوات على افتتاح متحف آدم حنين بالحرانية.

وأوضح جمال حسني، خصوصية إبداع الفنان آدم حنين (1929-2020)، وغني أعماله وتنوع أساليبه الفنية.

وتابع: "المجموعة المختارة في هذا المعرض هي نماذج من أعمال الفنان المبدع آدم حنين التي نفذها أو بلور فكرتها خلال فتره أقامته بباريس من عام ١٩٧١-١٩٩٦م، ولهذا تكمن أهمية هذه المجموعة في أن معظم عناصرها لم تعرض من قبل وأنها تمثل نافذة للجمهور للاطلاع على فن آدم حنين بالغ التنوع في بساطة غنية".

ومن جانبه توجه د.عصام درويش، بالشكر لمكتبة الإسكندرية وإدارة المعارض والمقتنيات على تنظيم هذا المعرض.

وأعرب عن سعادته بحرص المكتبة على إقامته مما جعل مجلس أمناء المؤسسة يرحب بالعرض الأول لهذه الأعمال بالمكتبة قبل أن تعرض في متحف آدم حنين الجديد المنتظر افتتاحه قريبا بالزمالك.

كما تحدث عن حرص المؤسسة، ومجهوداتها خلال عام كامل بعد وفاة آدم حنين من أجل استعادة هذه الأعمال من الأتيليه الخاص به بباريس، والتي ظلت هناك أكثر من 20 سنة.

كما أنه يرى أن هذا المعرض، بالإضافة إلى متحف حنين الدائم بالمكتبة يشكلا معا رحلة شيقة في عالم آدم حنين.

وحرص على حضور حفل افتتاح المعرض كل من د. نيفين غريب عميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، ولينابلان قنصل فرنسا بالإسكندرية، ود. حسين الشابورى أستاذ العمارة الداخلية وتصميم المتاح، ود. منى غريب الأستاذ بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية.