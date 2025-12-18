تركيا تحذر روسيا وأوكرانيا بشأن أمن البحر الأسود بعد إسقاط مسيرة دخلت مجالها الجوي

حذرت تركيا، روسيا وأوكرانيا، بضرورة توخي المزيد من الحذر بشأن أمن البحر الأسود، بعدما أسقطت قواتها الجوية مسيّرة دخلت المجال الجوي التركي، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس.

وجرى إرسال طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" يوم الاثنين الماضي، بعدما اقتربت مسيّرة "خارجة عن السيطرة" قادمة من البحر الأسود، من المجال الجوي التركي.

وأفاد مسئولون، بإسقاط المسيّرة في منطقة آمنة لحماية المدنيين وحركة الطيران.

ويأتي الحادث في أعقاب غارات شنتها أوكرانيا مؤخرا على ناقلات تابعة لـ"أسطول الظل" الروسي قبالة السواحل التركية، إلى جانب تحذيرات من مسؤولين أتراك بشأن خطر وصول حرب أوكرانيا إلى المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "نظرا للحرب القائمة بين أوكرانيا وروسيا، تم تحذير نظرائنا بضرورة توخي المزيد من الحذر من الجانبين، بشأن الوقائع التي قد تؤثر سلبا على أمن البحر الأسود".

ولم تكشف السلطات التركية عن مصدر المسيّرة.