تقارير: إدارة ترامب تشدد إجراءات سحب الجنسية من المهاجرين وتعتزم ترحيلهم

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد الإجراءات الرامية إلى سحب الجنسية الأمريكية من الذين حصلوا عليها من خلال التجنس، أو بطرق غير قانونية وفقا لتقارير إعلامية.



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تعليمات داخلية لـ "خدمة الجنسية والهجرة الأمريكية"، تفيد بأن التعليمات التي أُرسلت يوم الثلاثاء إلى المكاتب الإقليمية للخدمة تطالبها بنقل 100 إلى 200 قضية شهريا من قضايا سحب الجنسية إلى مكتب القضايا القضائية للهجرة خلال السنة المالية 2026.

وبحسب ما نقله ممثل الخدمة، فإن الإجراءات ستركز "أولا وقبل كل شيء" على أولئك الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية "بطريقة غير قانونية".

ولفتت الصحيفة إلى أن البيانات الرسمية لوزارة العدل الأمريكية تُظهر أنه منذ عام 2017 حتى الآن، تم تقديم ما يزيد قليلا عن 120 قضية من هذا النوع فقط للمحاكمة.

يأتي هذا التطور في إطار الوفاء بوعود انتخابية قوية لترامب فيما يتعلق بالهجرة. ففي يوم تنصيبه في 20 يناير، وعد ترامب في خطابه الأول كرئيس بأنه سيوقف دخول المهاجرين غير القانونيين "على الفور" وسيبدأ عملية ترحيل "ملايين" منهم. كما فرض "نظام طوارئ على مستوى البلاد" فيما يتعلق بالوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.