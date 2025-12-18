محمد منير يحيي حفل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن

أحيا الفنان المصري محمد منير الشهيربـ"الكينج" حفل ختام مباراة النهائي التي تدمع بين الأردن والمغرب على ملعب "لوسيل" في كأس العرب 2025، البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة ما بين 1 إلى 18 ديسمبر.

وتأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب، بعد انتصاره الصعب على السعودية بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بموقعة نصف النهائي، وعلى الجهة الآخرى، وصل المنتخب المغربي للمباراة النهائية بعد الانتصار العريض على نظيره الإماراتي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات نصف النهائي.

وكان منتخب الأردن رفقة منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب الكويت والإمارات وتصد النشامى المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بيننما ودع منتخب مصر البطولة من الدور الأول بنقطتين.

بينما وقع المغرب في المجموعة الثانية بجانب السعودية وعمان وجزر القمر وصعد المغرب لربع النهائي بعدما تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط متقدما على السعودية الوصيف بنقطة واحدة.