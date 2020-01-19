 أمريكا: ليبيا تشبه سوريا إلى حد كبير.. والقوات الأجنبية يجب أن تغادر - بوابة الشروق
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أمريكا: ليبيا تشبه سوريا إلى حد كبير.. والقوات الأجنبية يجب أن تغادر

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
د ب أ
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 6:18 ص | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 6:18 ص

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت، إن الوضع في ليبيا بدأ يتحول إلى ما يشبه الوضع في سوريا، داعيا جميع القوات الأجنبية إلى الخروج من البلاد.

جاء ذلك قبل مؤتمر كبير حول ليبيا، وأوضح المسؤول للصحفيين ضمن الوفد الأمريكي المتوجه إلى ألمانيا لحضور المؤتمر "نعتقد أنه يجب خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا".

وتأتي هذه الدعوة في أصداء بيان صادر عن ألمانيا والإمارات العربية المتحدة حث طرفي الصراع في ليبيا على الالتزام بوقف إطلاق نار طويل الأجل ومغادرة القوات الأجنبية للبلاد.

وحذر المسؤول الأمريكي من أن الوضع في ليبيا يتدهور.

قال المسؤول "هذا الصراع آخذ في الاتساع في جميع أنحاء المنطقة، ويشبه سورية على نحو متزايد ولهذا السبب يجتمع المجتمع الدولي بأسره ... في ألمانيا".

وجاءت هذه التصريحات مع وصول وزير الخارجية مايك بومبيو إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ليبيا، الذي من المقرر أن يبدأ اليوم الأحد.


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