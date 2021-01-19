في ليلة والدها الأخيرة بالبيت الأبيض، أعلنت ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، تيفاني خطبتها من صديقها الشاب اللبناني مايكل بولس، وذلك نقلًا عن موقع «CNN» عربية.

ونشرت تيفاني ترامب إعلان الخطوبة عبر صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام»، اليوم الثلاثاء، قائلة: «لقد كان لي الشرف بأن أحتفل بمناسبات مهمة كثيرة، مناسبات تاريخية وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض».

وأضافت ابنة الرئيس المنتهية ولايته: «لا شيء أكثر خصوصية من خطوبتي لخطيبي الرائع مايكل... أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم»، حسب قولها.

وينصب جو بايدن غداً الأربعاء، في ظل إجراءات أدت إلى تحويل المكان قلعة محصنة، إذ أُغلقت واشنطن العاصمة ورفعت في شوارعها العوازل الإسمنتية والحديدية والأسلاك الشائكة، وانتشر عشرات الآلاف من عناصر الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) وغيرها من أجهزة الاستخبارات والشرطة السرية مدعومين بنحو 25 ألف جندي من الحرس الوطني.